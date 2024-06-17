İnegöl'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, şehirde büyük panik yarattı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar atarak mobilya fabrikasının bahçesine savruldu. Kazanın ardından araç alev aldı ve yaralılar olay yerinde bekçi tarafından kurtarıldı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücü Selçuk Yıldız ve yanındaki Filiz Uğuroğlu, hemen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Aracın içinde bir kişinin daha olabileceği ihbarı üzerine ekipler, çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Polis soruşturma başlattı

Güvenlik kamerası görüntüleri, kaza anının adeta saniye saniye yaşandığını ortaya koydu. Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatırken, kazaya neden olan faktörleri belirlemeye çalışıyor.