Bu değişikliklerin ana sebepleri arasında yeni GSR2 (Küresel Güvenlik Yönetmeliği 2) düzenlemeleri, Çin'den ithal edilen otomobillere gelen ilave gümrük vergisi ve stok yönetimi yer alıyor.

GSR2 yönetmeliği ve etkileri

GSR2 ile araçlarda zorunlu olacak yeni güvenlik donanımları, özellikle bu donanımlara sahip olmayan modellerde fiyat artışlarına sebep olacak. Bu artışın %5'in üzerinde olması bekleniyor.

GSR2’ye uymayan araçların stoklarının tükenmesi, kampanyaların azalmasına neden olacak. Özellikle düşük donanımlı araçlarda daha yüksek fiyat artışları beklenirken, yüksek donanımlı araçlarda bu artış daha az hissedilecek.

Çin'den ithal araçlara gelen gümrük vergisi

Çin'den ithal edilen otomobillere getirilen ilave gümrük vergisi, bu araçların fiyatlarını %30 oranında artıracak. Bu durum, Çin dışı markaların rekabet gücünü artıracak ve piyasada farklı dinamiklerin ortaya çıkmasına yol açacak.

Çinli markaların fiyat stratejileri diğer markaların fiyatlarını baskılarken, yeni vergilerle birlikte Avrupalı markalar da fiyatlarını artıracak. Çinli markalar yeni stratejiler geliştirerek pazarda varlıklarını sürdürmeye çalışacak.

Fiyatlarda hareketlenme ve satışlarda artış bekleniyor

Sıfır araç fiyatlarındaki artış, ikinci el araçlara olan talebi artıracak. Özellikle yılın son çeyreğinde ikinci el araç piyasasında bir toparlanma bekleniyor.

Sıfır kilometre araçlarda devam eden kampanyalar, ikinci el araç fiyatları ile arasındaki farkı daraltıyor. Bu nedenle, ikinci el araç fiyatlarındaki düşüş yılın son çeyreğine kadar devam edebilir ve bu araçlar cazip hale gelebilir.

Haziran ayı rekoru

Kampanyaların etkisiyle haziran ayında rekor satışlar bekleniyor. İlk 6 ayda 600 bin adede ulaşılması hedeflenirken, aylık bazda 112 bin adetlik rekorun geçileceği öngörülüyor.

Yıl sonu ivmelenme

Yaz döneminde sezonsallığın etkisiyle piyasa biraz durulsa da, yılın sonuna doğru tekrar bir ivmelenme bekleniyor.