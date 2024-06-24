Otomobil sektöründe büyük değişimler kapıda. 7 Temmuz'da başlayacak olan GSR2 standartları ve 8 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek Çinlilere ilave gümrük vergisi, sıfır otomobil fiyatlarında artışa neden olacak. Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre, bu gelişmeler otomotiv pazarında dengeleri değiştirecek.

Sıfır Araç Satışlarında Düşüş Bekleniyor

Uzmanlar, temmuz ayından itibaren sıfır araç satışlarının yavaşlayacağını ve talebin ikinci el araçlara kayacağını tahmin ediyor. Otomotiv veri şirketi Cardata’nın CEO’su Hüsamettin Yalçın, "Yılın son çeyreğinde, özellikle eylül sonrası ikinci el araç piyasasında toparlanma bekliyoruz. Sıfır kilometredeki önemli satış kampanyaları ikinci el araç fiyatlarını düşürecek ve bu da aradaki fiyat makasını daraltacak," dedi.

İkinci El Piyasasında Canlanma Beklentisi

Yalçın, "Yılın son çeyreği itibarıyla, fiyatları daha da düşen ikinci el araçlar cazip hale gelecek. Çinli markalar, fiyat stratejileriyle diğer markaların da fiyatlarını baskılıyordu. Ancak bu kez Avrupalı markalar da fiyat artıracak; rekabet koşulları ve dinamikler değişecek. Büyük ve sağlam Çinli markalar Türkiye’den çekilmeyecek, fakat farklı satış ve pazarlama stratejileri deneyecekler," diye ekledi.

Otomobil Sektöründe Rekabet Kızışacak

Temmuz ayı itibarıyla devreye girecek düzenlemeler, otomotiv sektöründe rekabeti artıracak. Özellikle Çinli markaların Türkiye pazarındaki varlıklarını sürdürmek için yeni stratejiler geliştireceği öngörülüyor. Avrupalı markaların da fiyat artışına gitmesi, piyasanın dinamiklerini köklü bir şekilde değiştirecek.