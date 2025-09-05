Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza Çukurköy Mahallesi’nde gerçekleşti

Kaza, Çukurköy Mahallesi 30 Ağustos Caddesi ile 3 Eylül Caddesi kavşağında meydana geldi. 30 Ağustos Caddesi istikametinden Çukurköy sanayisine giden İ.Y. yönetimindeki otomobil ile 3 Eylül Caddesi üzerinden Menderes Caddesi istikametine seyir halinde olan N.F.Ö. idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü N.F.Ö., olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Soruşturma devam ediyor

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor. Yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.