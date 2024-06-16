Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İzmir-Ankara Karayolu üzerinde Çepnidere Kavşağı yakınında saat 22.30 sıralarında bir vidanjör ile otomobilin çarpışması sonucu ciddi bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı ve yaralıların durumlarının kritik olduğu belirtildi.

Kazanın, Muhammed Emin Ç. yönetimindeki 34 DDG 893 plakalı vidanjör ile Hakan C. yönetimindeki 68 DY 261 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleştiği bildirildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, otomobilde sıkışan yolcular Suzan Önal (66), Hasan Siraç İnan (12) ve Arife Kara'yı (33) kurtararak ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Yol Güvenliği ve İnceleme

Kaza sonrasında İzmir-Ankara Karayolu'nda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın meydana geldiği noktada yapılan incelemeler sonucunda, olayın detayları ve olası sebepleri araştırılıyor.