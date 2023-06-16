Bayram AYHAN- Akif ÖZALP/BATMAN, (DHA)- BATMAN’da otomobilin buğday yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Siirt-Batman kara yolu Beşiri ilçesi girişinde meydana geldi. G.Ç.'nin kullandığı 21 ADK 612 plakalı otomobil, K.T. idaresindeki 72 DA 325 plakalı buğday yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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