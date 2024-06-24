Malatya’dan Adıyaman’a doğru seyir halinde olan Bayram Akdağ yönetimindeki 27 R 7891 plakalı otomobil, Savaklı köyü mevkiinde Güvenç Kılınç idaresindeki 44 BZ 493 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü Bayram Akdağ ve yolcular Mehbare Mutlu, Cemile Gürcü, Şerefnur Akdağ, İsmet Umut Mutlu ve Gülten Durdu yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından kamyon ve otomobilde büyük hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili olarak yetkililer, olay yerinde incelemelerini sürdürüyor. Kaza nedeninin belirlenmesi için detaylı araştırma yapılıyor.