Kütahya’da kavşakta bekleyen kamyona otomobil çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Kütahya’da kavşakta feci kaza
Kütahya-Tavşanlı kara yolu 26’ncı kilometresindeki Köprüören kavşağında, Bezmi Barış Çakmak yönetimindeki 06 ENK 936 plakalı otomobil, Tavşanlı ilçe yoluna dönmek için kavşakta bekleyen 43 UC 658 plakalı kamyona çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Çakmak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobilde yolcu olarak bulunan S.F.K., kazada yaralanarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
Olay yerinde inceleme ve soruşturma
Hayatını kaybeden Çakmak’ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.
İsmi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü ise, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.