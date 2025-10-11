Denizli’nin Serinhisar ilçesinde otomobille çarpışan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ahmet Demircan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Genç motosikletli kazada can verdi

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen kazada, Ahmet Demircan (20) idaresindeki motosiklet, Yatağan Mahallesi Yatağan Baba Caddesi’nde karşı yönden gelen A.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Demircan, Serinhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olarak araç sürücüsü A.B. hakkında inceleme başlattı. Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.