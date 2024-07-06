Avrupa Birliği'nin zorunlu hale getirdiği GSR uygulaması ve Çinli otomobillere getirilen ilave gümrük vergisi, fiyatları ciddi şekilde artıracak. Otomobil sektöründe dengeleri değiştirecek bu önemli kararlar yürürlüğe girmeye hazırlanıyor.

Yarın AB'nin GSR zorunluluğu başlıyor

7 Temmuz'dan itibaren, Avrupa Birliği'nin yeni otomobillerde zorunlu hale getirdiği GSR (Genel Güvenlik Yönetmeliği) uygulaması devreye girecek. Bu tarihten sonra markalar, GSR özelliklerine sahip olmayan araçları sadece bir önceki yılın toplam satışının %10'u kadar satabilecek. Ancak, ulusal tip onayı ile üretilen araçlar için bu süre 31 Ağustos'a kadar uzatıldı. Bu durum, özellikle Çin’den ithal edilen araçlar için geçerli olacak.

Pazartesi: Çinli otomobillere %40 ilave gümrük vergisi

8 Temmuz Pazartesi gününden itibaren, Çin'den ithal edilen tüm binek araçlara %40 ilave gümrük vergisi uygulanacak. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Çin’den gelen araçlar için en düşük gümrük vergisi 7 bin dolar olarak belirlendi. Bu durum, Çinli otomobil markalarının Türkiye pazarındaki fiyatlarını ciddi şekilde etkileyecek.

Otomobil fiyatlarında 700 bin liraya kadar artış bekleniyor

Sektör temsilcileri, bu yeni düzenlemelerin otomobil fiyatlarına zam olarak yansıyacağını ve fiyatların 400-700 bin TL arasında artacağını belirtti. Bu durum, Çinli markaların Türkiye’ye yönelik üretim planlarını yeniden gözden geçirmelerine neden olabilir.

Çinli markalar için vergi muafiyeti

Yatırım teşvik belgesi kapsamında Türkiye'de yatırım yapan Çinli otomobil markaları, getirilen ek mali yükümlülükten muaf tutulacak. Bu, Türkiye'de yatırım yapmayı düşünen Çinli markalar için önemli bir teşvik oluşturacak.

Otomobil pazarında satışlar hız kesmedi

Haziran ayında otomobil pazarında yıllık bazda bir düşüş olsa da satışlar 100 bin barajını aştı. 2023 Haziran ayına göre %5,3 azalarak 106 bin 238 adet olan satışlar, yeni düzenlemeler öncesinde hız kazandı. 2024 yılının ilk altı ayında toplam satışlar 600 bine yaklaştı.