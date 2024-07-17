Türkiye otomotiv sektörü, Çinli dev BYD'nin ülkemize yapacağı dev yatırım ile yeni bir döneme giriyor. Elektrikli ve hibrit araç üretim tesisi, 2026 yılı itibarıyla üretime geçerek, hem istihdamı artıracak hem de otomobil fiyatları üzerinde önemli etkiler yaratacak.

Çin merkezli BYD, Türkiye'de kuracağı 1 milyar dolarlık tesis ile yıllık 150 bin araç kapasitesine sahip olacak. Manisa'da kurulacak olan tesis, 2026 sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor ve doğrudan 5 bin kişiyi istihdam edecek. Ayrıca, sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi de dahil edilecek.

BYD'nin Türkiye'ye doğrudan yatırım yapması, Türk otomotiv endüstrisinde bir ilki temsil ediyor. Yatırım, Türkiye'nin ihracat potansiyelini artıracak ve yeni teknolojilerin ülkemize kazandırılmasını sağlayacak. Yıllık 150 bin araç üretimi ve Avrupa pazarına yönelik 120 bin araçlık ihracat hedefi, ekonomik büyüme açısından önem taşıyor.

BYD'nin yatırımı, Türkiye otomobil piyasasında fiyatların ve rekabetin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak. Çinli üreticinin politikası olan düşük kâr marjı ve yüksek satış stratejisi, Türkiye'deki diğer markalar üzerinde de fiyat baskısı yaratacak. Avrupa ve dünya genelinde algıyı değiştirme hedefiyle çıkan BYD, pazarda yeni bir rekabet ortamı oluşturacak.

Çinli üreticilerin piyasaya girişi, diğer markaların da fiyat politikalarını gözden geçirmesine neden olacak. Rekabet arttıkça, tüketiciler daha geniş seçenekler ve daha düşük fiyatlarla karşılaşabilirler. Örneğin, Chery'nin başarısı üzerine VW ve Nissan gibi markaların da fiyat düzenlemeleri yapması bekleniyor.

BYD'nin Türkiye'deki yatırımı, otomotiv sektöründe teknoloji transferini hızlandırarak, yerel üretim ve istihdamı artırmayı hedefliyor. Bu gelişmeler, Türkiye'nin otomotiv endüstrisindeki küresel rekabet gücünü artırabilir ve tüketiciye daha uygun fiyatlı, teknolojik açıdan gelişmiş araçlar sunabilir.