Ticaret Bakanlığı, otomobil piyasasında büyük yankı uyandıran '6 ay - 6 bin km' düzenlemesinin süresini 1 Ocak 2025'e kadar uzattı. Bu karar, hem sıfır hem de ikinci el otomobil satışlarını doğrudan etkileyecek.

Düzenleme nedir?

İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeyen araçların satışını kısıtlayan bu düzenleme, otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışlarını engellemeyi amaçlıyor. Hem galerileri hem de bireysel satıcıları kapsayan bu kural, ikinci el araçların sıfır araç fiyatının üzerinde satılmasını da engelliyor.

Kimleri kapsıyor?

Düzenleme, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip olanların yanı sıra, bir yıl içinde yetki belgesi olmadan üç ve üzerinde ikinci el araç satışı yapan herkesi kapsıyor. Yani, bireysel olarak araç satanlar da bu kurala uymak zorunda.

Cezai işlem uygulanıyor mu?

Evet, düzenlemeye aykırı hareket edenlere ciddi para cezaları uygulanıyor. Ticaret Bakanlığı, bugüne kadar yetkili bayi ve galerilere 52 milyon TL, ilan kısıtlamasına uymayanlara ise 90 milyon TL ceza kestiğini açıkladı.

Piyasaya etkileri neler olacak?

Uzmanlar, bu uzatma kararının otomobil piyasasında fiyatların daha istikrarlı olmasına katkı sağlayacağını düşünüyor. Ancak, sıfır araçlara olan talebin artması ve ikinci el araç arzının azalması gibi sonuçlar da doğurabilir.