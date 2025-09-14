Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde bir otomobilin refüje çarpması sonucu 5’i çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Karacaören köyü yakınlarında meydana gelen kazada, 03 NK 673 plakalı otomobili kullanan M.A. (57) refüje çarptı. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan M.A. (43), K.A. (12), İ.A. (8), N.A. (6), A.A. (3) ve A.A. (1) yaralandı.
Ekipler olay yerine sevk edildi
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Kazada otomobil ağır hasar görerek hurdaya döndü. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.