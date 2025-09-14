Eren Bigül kimdir? İzmir Balçova saldırısını neden gerçekleştirdi?

Kazada otomobil ağır hasar görerek hurdaya döndü. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Karacaören köyü yakınlarında meydana gelen kazada, 03 NK 673 plakalı otomobili kullanan M.A. (57) refüje çarptı. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan M.A. (43), K.A. (12), İ.A. (8), N.A. (6), A.A. (3) ve A.A. (1) yaralandı.

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde bir otomobilin refüje çarpması sonucu 5’i çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

