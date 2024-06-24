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Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nusret Yakut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangın sırasında yaralanan sürücünün, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldığı açıklandı.

Güney Kore'de pil fabrikasında yangın | Çok sayıda ölü var

Güney Kore'de pil fabrikasında yangın | Çok sayıda ölü var

Otomobilin motor kısmında başlayan yangın , kısa sürede tüm aracı sardı. Yaralanan sürücü Nusret Yakut, aracı durdurup inerek canını kurtardı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Aydın 'ın Kuyucak ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil in sürücüsü Nusret Yakut, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Denizli'den Aydın'ın Nazilli ilçesi yönüne giden Nusret Yakut'un kullandığı 20 U 7147 plakalı otomobilin saat 14.00 sıralarında motor kısmından alev almasıyla meydana geldi.

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