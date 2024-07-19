Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Erdek-Bandırma Yolu 2. kilometresinde seyir halinde olan 10 NS 201 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.D., direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Otomobil şarampole uçarak takla attı.

Kaza sonucunda otomobil sürücüsü Ş.D. yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulansla sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Kazanın nedeni ve tüm teknik detaylar inceleniyor.

Yaralı sürücü Ş.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgiler tedavi sürecinde netlik kazanacak.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği noktada delil toplama ve olayın detaylarını aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor. Trafik kazasının tüm nedenleri ve sorumlulukları belirlenmeye çalışılıyor.