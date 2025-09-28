Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilin sürücüsü A.U., kazada hayatını kaybetti. Olay, saat 16.45 sıralarında Salmanlı Köprüsü - Yağcıbedir Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Kaza, A.U.’nun kullandığı 10 UF 657 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp takla atması sonucu gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazanın ardından otomobilde sıkışan sürücü A.U.'yu çıkarmak için müdahale etti.

Sürücü hayatını kaybetti

İlk incelemelerde, araçta sıkışan sürücü A.U.'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu, A.U.’nun cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri, kazanın oluşumunu detaylı bir şekilde inceleyerek olayla ilgili rapor hazırlıyor. Olayın ardından, bölge halkı kazanın şiddetini ve korkunçluğunu paylaştı.