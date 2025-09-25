Sivas’ın Doğanşar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil uçuruma yuvarlanarak 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaza nasıl meydana geldi?

Kaza, saat 19.30 sıralarında Sivas’ın Doğanşar ilçesine bağlı Karkın köyünde yaşandı. Mehmet İncir (70) yönetimindeki 07 SAL 33 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki uçuruma yuvarlandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, kazada otomobilin sürücüsü Mehmet İncir ile birlikte yolculardan Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan sağ kurtulan kimse olmadığı açıklandı.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazelerinin uçurumdan çıkarılması için AFAD ekipleri tarafından uzun süreli bir çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kazanın nedenine dair incelemeler sürerken, jandarma ve yetkililer kazanın oluş şekli ve diğer detayları belirlemek amacıyla çalışmalara devam ediyor.