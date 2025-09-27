Zonguldak-Alaplı karayolunun Taşbaşı mevkisinde gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil, üst geçidin ayağına çarptı. Kazada sürücü Efe Kaan Güney ve yanındaki Furkan Sönmez hayatını kaybetti.

Zonguldak’ta korkunç kaza

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kdz. Ereğli istikametinden Akçakoca yönüne seyir halindeki 46 BA 791 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsü Efe Kaan Güney'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Taşbaşı mevkisinde bulunan üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye katlandı.

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin içinde sıkışan sürücü Efe Kaan Güney ve yanındaki Furkan Sönmez’in cansız bedenlerini uzun süren bir çalışma sonrası araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri, iki kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından, hayatını kaybeden Güney ve Sönmez’in cenazeleri otopsi yapılmak üzere Alaplı Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.