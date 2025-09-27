Kars’ta kereste yüklü bir kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Kars-Erzurum karayolunda Ani Ören Yeri kavşağında meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak refüje çıktı.

Kaza Kars-Erzurum karayolunda meydana geldi

Kars’ta, 34 EZ 9063 plakalı kereste yüklü kamyon ile 34 JN 0185 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza, Ani Ören Yeri kavşağında, Kars-Erzurum karayolunda meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, takla atarak refüje çıktı. Otomobilin sürücüsü 54 yaşındaki Ömer Uğurlu, kaza sonrası olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilin sürücüsü Ömer Uğurlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Uğurlu'nun cenazesi, kazanın ardından otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Trafik kapanıp yeniden açıldı

Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, Karayolları ekipleri temizlik çalışmaları başlattı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yol yeniden trafiğe açıldı. Kazanın ardından kamyon şoförü N.B., gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Kars’ta meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.