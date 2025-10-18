Uşak'ın Ulubey ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki karı koca yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Uşak Ulubey’de trafik kazası
Ulubey-Eşme kara yolunda, H.G. (60) yönetimindeki 35 AEF 158 plakalı otomobil, İnay köyü yakınlarında tali yola dönüş yapan V.K. (61) idaresindeki 64 LT 928 plakalı traktör ile çarpıştı.
Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı
Otomobilde sıkışan sürücü H.G., AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralanan H.G. ile eşi G.G. (56), önce Ulubey Devlet Hastanesi’ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.