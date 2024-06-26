Otomotiv sektörü, 7 Temmuz'da yürürlüğe girmesi planlanan GSR 2 düzenlemesi nedeniyle yoğun bir hazırlık içerisindeydi. Bu düzenleme, araçlarda geri görüş kamerası ve şerit takip gibi bazı güvenlik özelliklerinin bulunmasını zorunlu kılıyordu. Ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar, bu düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihini 31 Ağustos'a erteledi. Bu erteleme, yalnızca Türkiye'de üretilen ve AB tip onaylı araçları kapsıyor.

Kampanyalar ve fiyat indirimleri

Otomotiv firmaları, kredi alımındaki zorluklar ve yüksek faiz oranları nedeniyle yılbaşından bu yana kampanyalarını artırdı. Sıfır araçlarda %20'lere varan peşin alım indirimleri yapıldı ve bu durum ikinci el araç pazarını olumsuz etkiledi. Sıfır araç satışları, yılın ilk beş ayında geçen yıla göre %6 artarak 471 bin 743'e ulaştı. Özellikle otomobil satışlarındaki %10'luk artış dikkat çekti.

Haziran ayında rekor bekleniyor

Firmaların kampanyalarının bir diğer nedeni, Avrupa Birliği'nin bazı güvenlik donanımlarını zorunlu tutması ve firmaların bu donanımlara sahip olmayan araçlarını eritme çabası oldu. GSR 2 düzenlemesi kapsamında, 7 Temmuz'da yürürlüğe girmesi beklenen zorunluluklar nedeniyle haziran ayında da yoğun kampanyalar devam etti. Firmalar, nakit alımlarda %20'lere varan indirimler yaparken, bazıları 300 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı sundu.

Bakanlık kararının ayrıntıları

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabında bakanlık kararındaki önemli bir ayrıntıya dikkat çekti. Özpeynirci, 7 Temmuz ertelemesinin sadece bazı yerli modeller için geçerli olduğunu belirtti. Sanayi Bakanlığı, 7 Temmuz'da devreye girecek AB regülasyonunu değiştiremeyince, ulusal tip onayı mevzuatında değişikliğe gitti. Bu düzenleme, sadece Türkiye'de üretilip satılan ulusal tip onaylı araçların üretim ve satışını 2 ay erteledi. Yerli üreticilerin ellerinde kalan yedek parça stoklarının bu kararın alınmasında etkili olduğu tahmin ediliyor.