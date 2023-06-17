Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği okulun yakınında otomobiline park yeri arayan öğrenci, beraberindeki arkadaşıyla 5 dakika gecikince salona alınmadı. 2 aday sınava girememenin üzüntüsünü yaşadı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Batı Yerleşkesi'nde sınava girecek adaylar, kontrolleri yapıldıktan sonra salona alındı. Saat 10.00'dan sonra görevliler sınav salonlarına öğrencileri almadı. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda sınava girecek aday, arkadaşıyla otomobilini park etmek için yer arayınca geç kaldı. Yerleşkeye otomobille gelen iki arkadaşı fark eden görevliler 'Son 1 dakika kaldı. Aracı burada bırakıp koşun' uyarısı yaptı. Sürücü otomobilini park edip arkadaşıyla koşarak okulun kapısına geldi. Sınava 5 dakika geciken 2 arkadaş, görevlilere sınav belgelerini gösterdi. Salon görevlilerinin "'Size arabayı bırakın sınava girin' dedik ama duymadınız" sözlerine, öğrenciler "Anlamadık. 'Arabayı bırakın' deyince, park edin anladık. Giremiyor muyuz?" diye cevap verdi. Salona alınmayan 2 arkadaş sınava girememenin üzüntüsünü yaşadı.

TRAFİĞE TAKILDIM

Bir başka aday da görevlilere, araç trafiğinin yoğun olmasından dolayı sınava geciktiğini anlattı. Görevlilere, "İzin verin gireyim lütfen. Trafiğe takıldım" diye seslenen öğrenci, salonuna alınmayınca üzgün şekilde ayrıldı. (DHA)

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