Dilek ACAR GÜLEÇ/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, yolda otomobil çarpan çiftçi Halil Aydın (76) hayatını kaybetti. Jandarma, Aydın'a çarpıp kaçan sürücü A.Y. (56) ile kaza anında otomobilde olan M.M.'yi (62), MOBESE kamerasından tespit edip, gözaltına alındı.

Kaza, İzmir-Ödemiş kara yolunda, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Yolda, otomobilin çarpıp kaçtığı çiftçi Halil Aydın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın incelemesinin ardından Aydın'ın cesedi, Ödemiş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile İzmir Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, MOBESE kamerası görüntülerini inceleyip, Aydın'a çarpan otomobili tespit etti. Ekipler, kaza sırasında otomobilde olduğu belirlenen sürücü A.Y. ve araçtaki M.M.'yi gözaltına alındı. İki şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)



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