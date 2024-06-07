TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzonlu Emre Yazıcı, otomobilinin motor kısmında sıkışan 3 yeni doğan kediyi, yaklaşık 12 saatlik mücadele sonucu kurtardı.

Ortahisar ilçesine bağlı Özkaymaklı Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Yazıcı, sabah saatlerinde Kemerkaya Mahallesi'ne gitmek üzere otomobiline bindi. Seyir halindeyken otomobilinin altından bir kedinin çıktığını fark eden Yazıcı, arkadaşının çalıştığı otoparka geldi.

Yazıcı, park ettiği aracından gelen ses üzerine arkadaşlarıyla otomobilinin alt kısmını incelediğinde yeni doğmuş kediyi gördü.

Kendi imkanlarıyla kediyi sıkıştığı yerden çıkaran Yazıcı, bulunduğu yere veteriner hekim çağırdı. Park alanına gelen veteriner hekim, muayene ettiği yavruyu beslenmesi için başka bir anne kedinin yanına götürdü.

Yazıcı, yaklaşık 1 saat sonra aracından tekrar kedi sesi gelmesi üzerine diğer yavruları da kurtarmak için uzun uğraşlar verdi. Yazıcı, başarılı olamayınca sanayi sitesinden oto tamircisi iki arkadaşını çağırdı. Yazıcı, arkadaşlarının da desteğiyle takozla kaldırılan aracının motor muhafaza kısmını sökerek iki yavruyu kurtardı.

Yaklaşık 12 saat yoğun çaba sarf eden Emre Yazıcı, kurtardığı iki yavruyu site çevresinde bulunan annelerine kavuşturdu.

- "Kedinin doğum yaptığını hiç düşünmedik"

Emre Yazıcı, AA muhabirine, evinin önündeki rampada, dikiz aynasından anne kedinin otomobilin altından çıktığını gördüğünü söyledi.

Kedinin doğum yaptığını düşünmediğini dile getiren Yazıcı, "Sonrasında otoparka geldim. Burada dururken yavru kedi sesi duymuştum ama kendi aracımdan geldiğiyle alakalı bir düşüncem olmadı. Sonrasında ses biraz daha yoğunlaşınca eğildim, baktım, benim arabamdan geliyordu." dedi.

Yazıcı, ilk yavruyu kurtardıktan sonra diğer ikisini de uzun uğraşlar sonucu aracının motor kısmından çıkarıp anne kedinin olduğu siteye götürdüğünü anlatarak, "Orada oturan vatandaşa böyle bir doğum olduğunu söyledim. Kedinin doğum yaptığını biliyordu. Anne kedi zaten gün boyunca yavrularını arama amaçlı bağırıyormuş. Kutunun içindeki kedileri annenin bulunduğu yere bıraktık. Aradan yarım saat geçince anne kedi gelip yavrularını oradan almış. Mutlu bir sonla bu işi tamamladık." diye konuştu.

Yazıcı, sabah 8.00'den akşam 20.00'ye kadar hayvanları kurtarmak için gayret ettiklerini belirterek, "Arkadaşlarımla seferber olduk, sonuçta dilsiz hayvan. Bir canlı olduğu için elimizden ne geldiyse yapmış olduk." diye konuştu.

Site sakinlerinden Hacer Gök de kedilerin annesi "Turşu Han"ı sitede baktıklarını söyledi.

Kedinin kendisinden hiç ayrılmadığını anlatan Gök, "Hamileydi, sürekli peşimde dolanıyordu. Sitede nereye gidersem peşime geliyordu. Ben de onu yedirip içiriyordum." ifadesini kullandı.

Gök, kedinin bir süre gözden kaybolduğunu söyleyerek, Emre Yazıcı'nın, arabasının motorunda doğuran kedinin yavrularını kendisine getirdiğini aktardı.

Kedilere site halkı olarak baktıklarına dikkati çeken Gök, sitedeki çocukların da kedileri çok sevdiğini sözlerine ekledi.