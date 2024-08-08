Konya'nın Kadınhanı ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, yedi kişi yaralandı.
T.K'nin kullandığı 42 CYF 94 plakalı otomobil, Konya-Kadınhanı kara yolunun Ladik Mahallesi kavşağında sol şeride geçmek isterken, aynı istikamette ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 18 AK 687 plakalı kamyonete yandan çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, yedi kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA