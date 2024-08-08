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İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Baraj gölüne giren üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı, bir kişi kayıp

Baraj gölüne giren üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı, bir kişi kayıp

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, yedi kişi yaralandı.

T.K'nin kullandığı 42 CYF 94 plakalı otomobil, Konya-Kadınhanı kara yolunun Ladik Mahallesi kavşağında sol şeride geçmek isterken, aynı istikamette ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 18 AK 687 plakalı kamyonete yandan çarptı.

Konya 'nın Kadınhanı ilçesinde otomobil le kamyonetin çarpıştığı trafik kazası nda bir kişi öldü, yedi kişi yaralandı.

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