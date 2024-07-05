Bloomberg'ün haberine göre, Türkiye ile BYD arasındaki anlaşma pazartesi günü resmen duyurulacak.

Batı'ya elektrikli devrim geliyor!

Türkiye'nin batısında kurulması planlanan fabrika, elektrikli araç üretimi alanında önemli bir merkez haline gelecek. BYD'nin bu yatırımı, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

1 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'ye güven tam!

BYD'nin Türkiye'ye yaptığı bu devasa yatırım, ülkemize duyulan güvenin bir göstergesi olarak görülüyor. Yatırımın, Türkiye ekonomisine ve istihdama önemli katkıları olması bekleniyor.

Pazartesi günü resmi açıklama bekleniyor

Türkiye ile BYD arasındaki anlaşmanın detayları pazartesi günü yapılacak resmi açıklamayla netleşecek. Bu yatırımın, Türkiye'nin elektrikli araç pazarındaki büyümesini hızlandırması ve ülkemizi bu alanda önemli bir oyuncu haline getirmesi bekleniyor.