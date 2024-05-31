Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Altuğ Erciş, sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi. Erciş, marka ve distribütörlerin uyguladığı stok baskısının, sektörde zor günlerin yaşanmasına yol açabileceğini vurguladı. Bu durumun, bayilerin yüzde 25'inin kapanması ve 40 bin kişinin işsiz kalmasıyla sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

Finansman maliyeti ve stok baskısı

Erciş, özellikle yüzde 60'ı aşan finansman maliyeti nedeniyle artan stok yükünün, bayiler için ciddi sorunlara yol açtığını belirtti. Bu durumun, işten çıkarmaların artmasına ve bayilerin kapanmasına neden olabileceğini ifade etti.

Bayilerin alternatif çözümleri

Başkan Erciş, bayilerin bu zorlu dönemde alternatif çözümler aradığını dile getirdi. Bazı bayilerin farklı sektörlere geçiş yapmayı veya showroomlarını zincir marketlere kiralamayı tercih ettiğini söyledi.