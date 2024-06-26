Otomotiv sektöründe Avrupa Birliği’nin (AB) araçların daha güvenli ve standart donanımlarında bu güvenlik paketlerini ekleyerek üretim yapmaları yönünde yapılmış düzenlemelerin 7 Temmuz'da yürürlüğe girmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 31 Ağustos'a ertelendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının düzenlemeye ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin uygulama tarihi 7 Temmuz 2024'ten 31 Ağustos 2024'e tarihe ertelendi.

Yönetmelik nedeniyle ellerindeki araç stoklarını eritmeye çalışan otomobil markaları uzun süredir kampanya düzenlerken ikinci el piyasası da bu durumdan olumsuz etkileniyordu.

Genel güvenlik yönetmeliği nedir?

GSR 2 (Genel Güvenlik Regülasyonları), sıfır araçların yeni özellikler ve donanımlar eklenerek daha güvenli hale getirilmeleri için Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen yeni güvenlik donanımı regülasyonu. Dünya genelinde “General Safety Regulation”, yani “Genel Güvenlik Yönetmeliği” olarak bilinen bu regülasyon kararını 2020 yılında imzalayan ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Bu doğrultuda Türkiye’de üretilen veya satılan binek, hafif ticari ve ağır ticari tüm sıfır araçlarda çok daha güvenli bir sürüş deneyimi sunmak için gerekli değişikliklerin yapılmış olması gerekiyor. Bu konuya araç satıcılarının ya da aracı firmaların yanı sıra kiralama için filo araç seçimi yapan filo firmalarının da dikkat etmesi önem taşıyor.