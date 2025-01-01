İstanbul Avcılar’da, akşam saatlerinde otoparkına girmeye çalışan sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Otoparka girmeye çalışırken kaza meydana geldi
Kaza, İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. 34 HBP 349 plakalı aracıyla yaşadığı binanın otoparkına girmeye çalışan Dilek K., direksiyon hakimiyetini kaybederek binanın istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın hava yastıkları açılırken, sürücü yaralandı.
Olay yeri müdahalesi
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dilek K.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla hastaneye kaldırdı.
Sürücünün durumu ve maddi hasar
Yaralanan sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrası araçta ciddi maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma başlattı.