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Yaralanan sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrası araçta ciddi maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dilek K.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla hastaneye kaldırdı.

İstanbul Avcılar’da, akşam saatlerinde otopark ına girmeye çalışan sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Antalya’da feci kaza: 14 ve 8 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti

Antalya’da feci kaza: 14 ve 8 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti

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