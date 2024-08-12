Yeni düzenleme, vatandaşların borçlarını güvenli bir şekilde tek tıkla ödemesine imkan tanıyor ve dijital hizmetlere erişimi kolaylaştırıyor.

Dijital dönüşümle yeni kolaylıklar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan geliştirmelerle araç sahiplerinin, Karayolları Genel Müdürlüğü ve özel şirketler tarafından işletilen ücretli yollarla ilgili geçiş borçlarını e-Devlet üzerinden ödeyebileceklerini bildirdi. Uraloğlu, bu hizmetin TÜRKSAT tarafından geliştirilen ve işletilen e-Devlet sistemi sayesinde hayata geçtiğini belirtti.

Yeni uygulamayla, vatandaşlar otoyol kullanımlarını takip edebilecek, yasal takibe düşmemiş geçiş borçlarını ve cezaya düşmemiş ödemelerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler. Ayrıca, ihlalli geçiş bildirimleri ve borç sorgulama işlemleri de daha kullanıcı dostu hale getirildi. Bu işlemler sadece plakası kişinin adına kayıtlı olan araçlar için yapılabilecek.

Hedef: Dijital hizmetlerde erişimi artırmak

Bakan Uraloğlu, yapılan bu geliştirmelerin amacının dijital hizmetlere erişimi artırmak ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmak olduğunu vurguladı. Yeni düzenleme, geçiş borçlarının cezaya düşmeden ödenmesini sağlayarak kullanıcılar için pratik ve güvenli bir çözüm sunuyor.