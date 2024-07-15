İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerinden alınan bilgiye göre, İzmir Otoyolu üzerinde Bayraklı büyük tünel içi Karşıyaka istikametine doğru sağ şeritte arızalanan bir araç, trafik akışını olumsuz etkiliyor.
Trafik yoğunluğunda artış
Arızalanan araç nedeniyle bu noktadan geriye doğru 1.5 km'lik bir trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. Sürücüler, bu güzergahı kullanacakları zaman trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurmalıdır.
Güvenlik önlemleri alındı
Gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, aracı yol dışına çekme çalışmaları devam etmektedir. İzmir Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.
Editör: Büşra Babur