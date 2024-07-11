Olay, Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey köyünde bulunan Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde meydana geldi. M.A. (30) isimli şahıs, viyadüğün İstanbul istikametinde emniyet şeridine çektiği aracından inerek viyadüğün üstüne çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Jnadarma ekipleri müdahale etti

Bölgeye hızla intikal eden jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gerekli tedbirleri aldı. İtfaiye ekipleri viyadüğün altına hava yastığı yerleştirirken, jandarma ekipleri şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık iki saat süren ikna çalışmaları sonucunda M.A., jandarma ekipleri tarafından güvenli bir şekilde viyadükten indirildi.

Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.