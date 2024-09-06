Bayraklı’daki küçük tünel içinde, Bornova istikametine doğru bir trafik kazası meydana geldi.

500 metrelik trafik kuyruğu

Olayın ardından güvenlik ekipleri hızla harekete geçerek, gerekli önlemleri aldı ve kazaya karışan araçları tünel dışına taşıdı. Kazanın yaşandığı noktanın gerisinde, yaklaşık 500 metre uzunluğunda bir trafik yoğunluğu oluştu.

Alternatif güzergah önerisi

Güzergahı kullanacak olan sürücülerin, olası aksaklıklara karşı dikkatli olmaları ve alternatif yolları değerlendirmeleri tavsiye ediliyor. Olayla ilgili detaylı inceleme ve temizlik çalışmaları sürüyor. Yol kullanıcılarının bilgisine sunulur.