İzmir’in Buca ilçesinden Bornova istikametine doğru ilerleyen otoyolda trafik kazası yaşandı.

500 metre trafik yoğunluğu

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak, kazaya karışan araçların yol dışına çekilmesi için çalışmalar devam ediyor. Kazanın etkisiyle yolun geriye doğru 500 metre kadar uzanan kısmında trafik yoğunluğu oluştu.

Yol kullanıcıları dikkatli olmalı

Bu noktada, trafik akışı orta ve sağ şeritlerden sağlanıyor. Yol kullanıcılarının bu güzergahı kullanırken dikkatli olmaları ve mevcut trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurmaları öneriliyor.