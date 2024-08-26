Aydın otoyolu üzerinde yol yapım çalışması başlatıldı. Karayolları tarafından yürütülen bu çalışma, Otogar Kavşağı ile Pınarbaşı Kavşağı arasındaki Kemalpaşa Köprüsü mevkiinde gerçekleştiriliyor. Buca istikametinde bulunan bu bölümde, sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Trafik yoğunluğu var

Yol yapım çalışması nedeniyle sağ şeridin kapatılmasıyla birlikte, bu noktadan geriye doğru yaklaşık 1 kilometrelik bir trafik yoğunluğu oluştu. Çalışmanın yaklaşık 1.5 saat süreceği öngörülüyor. Yol yapım çalışmaları sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilirken, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin dikkatli olmaları ve olası gecikmelere karşı hazırlıklı olmaları tavsiye ediliyor.

Yol kullanıcılarına uyarı

Yol kullanıcılarının bu noktada yaşanabilecek trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, alternatif güzergahları değerlendirmeleri veya seyahatlerini planlarken ek süre ayırmaları öneriliyor.