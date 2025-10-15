Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yan yattı. Olayın ardından İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Trafik kilitlendi, araç kuyruğu kilometrelerce uzadı
Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Arifiye Gölbaşı Park mevkisinde meydana geldi.
N.Ö. (56) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmadı.
Trafik bir süre tek şeritten ilerledi
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Ekiplerin çalışmasıyla yan yatan kamyonet bulunduğu yerden kaldırıldı.
Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araç çekildikten sonra normale döndü.
Kazanın ardından görüntüler havadan kaydedildi
Kazanın ardından otoyolda oluşan uzun araç kuyrukları drone kamerasıyla havadan görüntülendi.
Görüntülerde kilometrelerce uzanan araç sıraları dikkat çekti.