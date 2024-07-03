TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon verileri, sigara fiyatlarındaki artışın sinyalini verdi. Altı aylık üretici enflasyonundaki yükseliş, sigaraya uygulanan ÖTV'ye de yansıyacak. Bu da kaçınılmaz olarak sigara fiyatlarını yukarı çekecek.

En ucuz sigara 7-10 TL daha pahalı olacak!

Tahminlere göre, ÖTV zammı sonrası en ucuz sigara 7 ila 10 TL arasında zamlanacak. Son günlerde peş peşe gelen zamlarla zaten 61 TL'ye yükselen en ucuz sigara, yeni zamla birlikte daha da pahalılaşacak.

Yeni fiyat listesi merakla bekleniyor!

Sigara üreticileri henüz bayilere yeni fiyat listelerini göndermedi. Ancak ÖTV zammının otomatik olarak devreye girmesi bekleniyor. Zamlı fiyatlar, üreticilerin yeni listeleri yayınlamasıyla netleşecek.

Sigara tiryakilerini zor günler bekliyor!

Sigara fiyatlarındaki bu artış, sigara tiryakilerinin cebini yakacak gibi görünüyor. Zamlı fiyatlar, sigarayı bırakmak isteyenler için de bir fırsat olabilir.