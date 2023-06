İşimiz gücümüz değişim bugünlerde. Ama değişimden bir şey anlayan varsa beri gelsin. Sormuştum daha önce değişimle kastedilen nediracaba diye ama ne yazık ki yapılan onca konuşmada gerçekten değişimle ilgili hiçbir şey göremedim. Öyle geliyor ki göremeyeceğiz de.

Kısaca koltuk mücadelesi diyelim bu işe daha fazla kafa yormadan.

Geçenlerde bir milletvekilinin Sayın Kılıçdaroğlu’nu kürsüye davet konuşması düştü sosyal medyaya.

İnanamadım.

Acaba seçimlerde bilmem kaçıncı kez kaybeden bir lidere mi çağrı yapılıyor yoksa seçim kazanmış, yılları gerçek anlamda her türlü haksızlıkla mücadele ile geçmiş bir lider miydi kürsüye çağırılan? Anlayamadım:‘Adaletin yılmaz savunucusu, haksızlığa asla boyun eğmeyen; ezilenin, esnafın, işçinin, memurun, çiftçinin, emeklinin dostu, gençlerin demokrat amcası, çetelerin, uyuşturucu baronlarının korkulu rüyası. Kadınlar olacak, gençler olacak onlarla beraber bu çınarı büyüteceğiz diyen milyonların umudu genel başkanımız’ diyordu konuşmacıtoplantıya katılanların şaşkınlıkla gülümseyişleri karşısında.

Aklıma hemen seçimlerde Sayın Kılıçdaroğlu’nun rakiplerine yapılanlar geldi. Sayın İnce’ye, Sayın Oğan’a, Akşener’e; Onları trol ordularına linç ettirenler kimlerdi acaba? (Bu arada CHP’nin trol ordularını da CHP’ye en yakın konumdaki gazeteci Sayın Deniz Zeyrek açıkladı)

Aynı trol ordusu şu an Ekrem İmamoğlu için faaliyette değil mi ki? (Her ne kadar bu anlamda tecrübeli olsa da.)

Seçim sonuçları ile ilgili açıklama yapan Sayın Özcan ne diyordu?

“Söylemler yanlıştı. Masa'nın kuruluşu yanlıştı. Yol yürüdüğümüz insanlar yanlıştı. İlkelerimizden vazgeçtik biz. Biz maalesef FETÖ'cüleri toplamışız açık olarak söylüyorum. Genel Başkanın kaç danışmanı olduğunu bilmiyoruz. FETÖ'cüler Genel Merkez'de cirit atıyor. Bana isim verdirmeyin şimdi.”

Nitekim fazla vakit geçmedi Sayın Özcan da parti içi demokrasiden nasibini alarak ’kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi’.

Rakiplerini alt etmek için her şeyi yap ondan sonra demokrat ol.

Sonra da bu millet neden bize inanmadı da Erdoğan’a oy verdi diye bir yığın bahane uydur.

Çiftçinin dostu olan birinin ‘onlar beş yüz TL zam aldı, TRT dinleyip Erdoğan a oy verdi’ diye nasıl küçümser çiftçisini, köylüsünü?

Hani ‘köylü bu milletin Efendisi’ydi?

Rafta mı kaldı Atatürk’ün sözleri?

Sayın Kılıçdaroğlu’nun çetelerle, uyuşturucu baronlarıyla nasıl mücadele ettiğini görmek için iki yıl önce meclis grubunda yaptığı bir konuşmasına göz atalım.

“Uyuşturucu ticareti yapan adamdan, organ ticareti yapanlardan vergi alacaksın, kara para ile devleti dolandırandan vergi alacaksın.”(2020 aralık son günleri)

Dinleyen herkesin ağzı açık kalmış gibi, gülmekle öfkelenmek arasında bir dalga gelip gidiyordu havada.

Böyle mi mücadele edilecekti baronlarla, çetelerle?

Vergiye bağlayarak mı?

Gençlerin dostu olmak en azından sahip olduğun olanaklarla dahi gençlere bir şeyler verebilmektir.

Hemen hemen tüm Büyükşehir belediyeleri partili başkanlarınızca yönetilirken bir şey yapamıyorsan; adama sorarlar şu an gençlere iktidar tarafından sağlanan olanaklar dışında ne gibi önerilerin var, TBMM’de bu konuda nasıl adım attınız diye?

Siyasetçi söylemlerine dikkat etmelidir etmezse de başına geleceklerin sorumlusu kendisidir.

Ama bu milletin hafızası zayıftır nasılsa unutur diyorsa söyleyecek bir şey yok.O zaman da birileri bulup çıkarıverir yanlışları.

Seçimin ikinci turu öncesi (22 Mayıs) Sayın Kılıçdaroğlu You Tube üzerinden yayın Yapan bir Tv kanalının‘Açık Mikrofon’ programına katılır ve şunları söyler: “İki şey yapacağız: Bir,Hakimler ve Savcılar için nasıl ayrı bir yasa varsa Öğretmenler için de ayrı bir yasa olacak; Öğretmenler Meslek Kanunu. Dolayısıyla öğretmenleri devlet memurları kanununun dışına çıkaracağız.”

Oysa Sayın Kılıçdaroğlu’nun çıkaracağız dediği yasa 7354 Kanun numarası ile çıkmış 14 Şubat 2022 de imzalanmıştı. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın Özer de attığı twit ile; “Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdi. İlk kez öğretmenlerle ilgili kariyer sistemi oluşturuldu” diyerek müjdeyi vermişti.

Dahası da var. Mayıs ayında yasa ile ilgili yönetmelikler çıkmaya başlayınca Sayın Kılıçdaroğlu öğretmenleri Kariyer Sınavlarına girmemeleri için uyarmıştı.

Bir yıl önce çıkan yasayı, yönetmeliklere yaptığı itirazları dahi unutup, yasa çıkaracağını söyleyen Cumhurbaşkanı adayına ne kadar ve nasıl güvenilir bilmem ama övenleriniz bol olsun.

Bu övgülerle daha çok seçim kaybedersiniz ama partide de o kadar güçlenirsiniz. Bu anlamda siyasi partiler tarihine eminim geçersiniz ki dünyada eşiniz yoktur, olamaz da.