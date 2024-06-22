İSTANBUL (AA) - MÜCAHİT TÜRETKEN - İstanbul'da üçü lise son sınıfa giden, ikisi üniversitede okuyan 5 öğrenci, Türkiye genelinden 1370 kişinin katıldığı ABC Matematik Yarışması'nı düzenledi.

Türkiye'nin Matematik Olimpiyat Takımı'nda da yer alan Şevket Onur Yılmaz, Barış Koyuncu, Burak Karataş, İbrahim Kaplan ile Mehmet Burak Gönül, uzun süredir üzerinde düşündükleri ABC Matematik Yarışması'nı organize ederek hayallerini gerçekleştirdi.

Yarışmanın ilk aşamasına Türkiye genelinden 1370 kişi başvurdu. Finale kalanlar, İstanbul, İzmir, Ankara ve Mersin'de yüz yüze yarıştı.

Yarışmada 8 ayrı kategoride dereceye giren öğrencilere ödülleri, İstanbul Erkek Lisesi'nde düzenlenen törenle verildi.

Geçen yıl Kabataş Erkek Lisesinden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü kazanan Şevket Onur Yılmaz, AA muhabirine, lisedeki matematik öğretmeninin yönlendirmesiyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmalarına katılıp, TÜBİTAK'ın seçme sınavlarıyla takıma girmeye hak kazandığını söyledi.

Milli takımla 3 kez Uluslararası Matematik Olimpiyatları'na katıldığını belirten Yılmaz, geçen yıl dünya 8. olarak Türkiye tarihinin en iyi ikinci derecesini aldıklarını kaydetti.

Olimpiyat takımından arkadaşlarıyla, öğrencilere yönelik düzenledikleri ABC Matematik Yarışması'na 30'dan fazla şehirden katılım olduğunu dile getiren Yılmaz, "Çevrim içi gerçekleştirilen ilk eleme sınavını geçen 350 kişi, final aşamamıza davet edildi. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar 8 kategoride toplam 80 öğrenci madalya almaya hak kazandı." bilgisini verdi.

- "Oxford Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimi Bölümü'nden kabul aldık"

Enka Lisesi son sınıfta okuyan Barış Koyuncu, ilkokul 5. sınıfta BİLSEM öğrencisi olduğu dönemde yapılan sınav sonucu Bilim Olimpiyatları Projesi ile tanıştığını anlattı.

Takım arkadaşlarıyla da 6. sınıftan itibaren beraber olduğunu ifade eden Koyuncu, "Beşimiz de uzun süredir olimpiyatlara emek veriyoruz. Edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri sonraki nesillere aktarmak, ülke genelinde matematiğe ilgiyi artırmak istediğimiz için bu yarışmayı düzenledik." dedi.

Bilgisayar mühendisi olmak istediğini belirten Koyuncu, "Ekibimizden Burak Karataş, Oxford'da Matematik ve Bilgisayar Bilimi Bölümü'nde okuyor. Eğitimi devam ettiği için törene katılamadı. Ekibimizdeki diğer 3 kişi de bu yıl Oxford Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimi Bölümü'nden kabul aldı. Şu an hepimiz burs arıyoruz. Umarım seneye gidebiliriz." diye konuştu.

- Deprem bölgesinden 80 öğrenciye ücretsiz ders

Münir Alkan Fen Lisesinde 12. sınıfta okuyan İbrahim Kaplan, 5. sınıftan bu yana Matematik Olimpiyatları'na katıldığını söyledi.

Yarışmaya beklentilerinin üzerinde katılım olduğunu dile getiren Kaplan, "Deprem bölgesindeki şehirlerden yaklaşık 300 başvuru oldu. Onlardan herhangi bir ücret almadık. Bu öğrencilerden ilk aşama sınavını geçen 80 kişi de ikinci aşamaya katıldı. Bu arkadaşlarımızdan da 15 kişi madalya almaya hak kazandı. Biz, ilk aşamayı geçen 80 öğrenciye çevrim içi ücretsiz matematik dersi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Mehmet Burak Gönül ise erken yaşlardan itibaren matematikle ilgilendiğini, son 2 yıldır ise Türkiye Matematik Olimpiyat Takımı'nda yer aldığını anlattı.

ABC Matematik Yarışması'nı düzenlerken organizasyon noktasında hocalarından destek aldıklarını, geri kalan her şeyi kendilerinin yaptığını vurgulayan Gönül, "Ben de Oxford Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimi Bölümü'nden kabul aldım. Şu anda burs arıyorum." dedi.

- "Soru kalitesi ve geniş katılımla çok güzel bir yarışma oldu"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Projesi ile İstanbul Bilim Olimpiyatları Koordinatörü Murat Yoğurtçu ise 2015'ten bu yana yürüttüklerini proje kapsamında öğretmen ve öğrenciler için bilim olimpiyatları eğitimleri verdiklerini söyledi.

Bu projeden mezun olan öğrencilerin yurt içi ve dışında iyi üniversitelerde okuduğunu belirten Yoğurtçu, şunları kaydetti:

"Ayrıca eğitim alan öğrencilerimiz, ortaokul ve lise döneminde milli takımlara giriyor. Böylece akademik hayatları için sağlam bir altyapı oluşturmuş oluyorlar. Bilim Olimpiyatları'nın gayesi de bu. Bizim proje kapsamında yaptığımız eğitimlerden istifade eden öğrenciler, soruların hazırlanmasından organizasyona kadar tamamen kendi girişimleriyle 'ABC Matematik' isimli bir yarışma düzenledi. Soru kalitesi ve geniş katılımla çok güzel bir yarışma oldu."

