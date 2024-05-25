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"OYAK 64'üncü Genel Kurulu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Divan Başkanlığında gerçekleştirildi. Genel Kurul'a Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve OYAK Yönetim Kurulu katıldı."

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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