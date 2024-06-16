Gazeteci Geoff Keighley tarafından 2020 yılından beri her sene düzenlenen Summer Game Fest'in bu seneki fragman ücretleri dudak uçuklattı.

Covid dönemleri ve büyük oyun etkinliği E3'ün de tamamen kapanmasıyla oyunseverlerin uzaktan izleyebileceği etkinliklere daha fazla önem vermesi sonucu Summer Game Fest de ön plana çıkmaya başladı. Sunduğu bir diğer oyun etkinliği olan The Game Awards ile birlikte Summer Game Fest hem oyunseverlerin hem de geliştirici şirketlerin merakla bekledikleri etkinlikler haline geldi.

Bu yıl beşincisi gerçekleşen etkinlikte oyunlardan ziyade şirketlerin oyun duyuruları yapmak için harcadıkları paralar göze çarptı. Esquire'ın paylaştığı bilgilere göre şirketler dakika başına yüzbinlerce dolar harcamak durumunda kalıyor.

Paylaşılan bilgilere göre ana etkinlikte gösterilen fragmanlar bir dakikalık ise 250.000 dolar, 1,5 dakikalık ise 350.000 dolar, 2 dakikalık ise 450.000 dolar, 2,5 dakikalık ise 550.000 dolar fiyatlara denk geliyor. Yani geliştirici şirketler 2 dakikalık fragman yayınlamak istiyorlarsa 450.000 dolar para ödemek zorundalar.

Başka bir oyun haber sitesi Kotaku'ya göre bazı "ücretsiz" fragman bölümleri de bulunmakta. Bu yerler bağımsız yapımcı oyun şirketlerine ayrılmış durumda fakat 1-2 dakikalık ücretlendirmenin bu kadar yüksek olması hem şirketleri hem de oyunseverleri kaygılandırmış durumda. Çünkü reklamların bu kadar yüksek fiyatta olması oyun fiyatlarını da etkileyebilir.