Gaziantep'in Güzelvadi Mahallesi'nde, manav M.T., oyun oynarken çıkardığı gürültü nedeniyle 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'a pompalı tüfekle ateş açtı. Çocuğun ağır yaralandığını gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. M.T., kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandı ve soruşturma devam ediyor. Emir Baki Bayındır'ın cenazesi adli tıp kurumunda otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: DHA