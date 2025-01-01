Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde Pilsan Oyuncak fabrikasında öğle saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu 6 saat sonra kontrol altına alındı.

6 saatlik zorlu müdahale

Yangın, kısa sürede büyüdü ve çevredeki diğer yapılara sıçramaması için Lüleburgaz’ın yanı sıra Tekirdağ, Edirne ve İstanbul'dan da takviye ekipler sevk edildi. Ekipler, yangının daha da büyümemesi için büyük bir çaba sarf etti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 6 saat süren yoğun çalışmalarının ardından yangını kontrol altına almayı başardı. Olay yerinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, fabrikanın maddi hasar durumu tespit edilmeye çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Fabrika yetkilileri ve itfaiye ekipleri, yangının olası sebeplerini araştırmaya devam ediyor.