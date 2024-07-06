Sanatla iç içe bir hayat süren entelektüel manken Şura Nur Çalışkan, kariyerinde yeni bir sayfa açarak oyunculuk eğitimi almaya başladı. Farklı hobileri ve derin genel kültür bilgisiyle dikkat çeken Çalışkan, modellik kariyerine ek olarak oyunculuk dünyasında da adından söz ettirmeyi hedefliyor.

Mankenlik kariyerine genç yaşta adım atan Şura Nur Çalışkan, güzelliği ve zarafetiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Podyumların aranılan yüzü olan güzel model isim yapan birçok projede yer aldı. Ancak, onu diğer modellerden ayıran en önemli özelliklerinden biri, sanata olan ilgisi. Sanat tarihi ve genel kültür bilgisiyle donanmış olan Çalışkan, boş zamanlarında sanat galerilerini ziyaret etmekten, klasik müzik konserlerine katılmaktan büyük keyif alıyor. Şura Nur Çalışkan, kısa bir süre önce kariyerine yeni bir boyut kazandırmak amacıyla oyunculuk eğitimi almaya karar verdi.

Şu anda İstanbul'da bulunan prestijli bir oyunculuk akademisinde eğitim gören Çalışkan, sahne sanatlarına olan ilgisini profesyonel bir seviyeye taşıma konusunda oldukça kararlı. Oyunculuk derslerinin yanı sıra, diksiyon ve drama gibi alanlarda da kendini geliştiren Çalışkan, gelecekteki projeleri için büyük bir heyecanla çalışıyor. Modellik kariyerindeki başarısını oyunculukla taçlandırmak isteyen Şura Nur Çalışkan, çok yönlü yetenekleri ve azmiyle hem moda dünyasında hem de sahnede izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sanatla dolu hayatı, onun entelektüel ve renkli kişiliğini yansıtıyor. Şura Nur Çalışkan’ın kariyerindeki bu yeni adım, hayranları ve takipçileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor.