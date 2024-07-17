Ünlü sunucu ve oyuncu İlker Ayrık, geçtiğimiz gün İstinyePark'ta görüntülendi ve heyecan verici bir haberi hayranlarıyla paylaştı: Ayrık, gıda sektörüne adım atıyor.

Yakın zamanda sevenleriyle buluşacak

Ayrık, İstinyePark'ın yeni oluşumunda açılan mağaza ve restoranlardan kendisine bir yer kiraladığını ve yakın zamanda sevenleriyle buluşacağını söyledi. Bu yeni girişimle ilgili Ayrık, "Arkadaşlar mesleğim dışında artık gıda sektörüne de el attım. Yeni mekanımız yakın zamanda sevenlerimizle buluşacak" dedi.

Sempatik tavırlarıyla daima dikkat çeken Ayrık, hayranlarıyla fotoğraf çekilmek isteyenleri de geri çevirmedi.