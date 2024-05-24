Yükselen ilgiyi yeni gelir modellerine dönüştürmek isteyen oyun endüstrisi, mikro işlem olarak tabir edilen oyun içi harcamaları artırma hedefine eğildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Oyuneks Genel Müdürü Alihan Kesici, “Her yaştan, her seviyeden kullanıcı, küresel enflasyona rağmen masaüstü ya da mobil oyunlar için oyun içi harcama yapma konusunda istekli. Özellikle oyun oynamayı bir iş modeline dönüştürmüş yayıncılar ve içerik üreticiler için oyun içi öğeler yatırım görevi görüyor” dedi.

Popüler video oyunlarda kullanılan sanal ürünlerin ticaretinin Türkiye'de de 10 yılı aşkın geçmişi olan bir pazar olduğunu kaydeden Alihan Kesici, “Ekim 2021’den bu yana faaliyet gösteren Oyuneks, kullanıcıların yaygın popüler online oyunlarla ilgili ürünlere ulaşabilecekleri güvenilir ve yenilikçi bir alışveriş platformu olarak öne çıkıyor. Pazara geç girmemize rağmen, yıllardır pazarda olan oyunculara kıyasla yüz binlerce üyeye çok kısa sürede ulaştık. Özellikle son yıllarda Türkiye’de espor alanında önemli başarılar elde eden S2G espor takımıyla iş birliğimiz PUBG Mobile kitlesine doğrudan erişebilmemize katkı sağladı” ifadelerini kullandı.

"Düşük komisyon" detayı

Kesici, “Steam Yetkili Satıcısı Oyuneks, bu hızla gelişen, yeni oyunlarla ve oyun stüdyolarının geliştirdiği yeni ürünlerle genişleyen pazarda 7/24 canlı destek hizmeti, piyasaya göre uygun fiyatlar, düşük komisyon oranları ve hızlı teslimatla kendisine yer edindi. Müşterilerimize sunduğumuz güvenilir alışveriş deneyimi, bizi ön plana çıkaran en önemli özelliklerimizden. Yayıncı ve video oyuncu konusunda önemli bir şehir olan Antalya merkezli bir girişim olarak, Türkiye’deki oyun ekosistemiyle de yakın iletişim kurabiliyoruz. Oyuneks; video oyunlara tutkulu, dinamik ve genç ekibi, nitelikli hizmeti ve güçlü teknoloji altyapısıyla öne çıkıyor. Küresel oyun şirketleriyle kurduğumuz iş birlikleri, daha uygun fiyatlı ürünler sunmamızı sağlıyor” diye konuştu.

"Tüm ürünler tek platformda"

Her gün binlerce kullanıcının işlem gerçekleştirdiği bir platform olarak, Türkiye’deki video oyuncuların alışkanlıklarına ışık tutan tespitlerini de paylaşan Alihan Kesici, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“İlerleyen süreçte bir oyuncunun ihtiyaç duyabileceği tüm ürünleri tek platformda sunma hedefiyle çalışıyoruz. Yerli bir şirket olarak, küresel pazarlara açılmayı da dört gözle bekliyoruz. Alışveriş ve hizmet deneyimini iyileştirmek için altyapımızı geliştirmeye ve dağıttığımız ödüllerle hep birlikte kazanmaya devam edeceğiz.”