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Milli futbolcu, Enes Ünal'dan sonra sakatlık sorunuyla kadrodan çıkarılan ikinci futbolcu oldu. Enes Ünal da 3 Haziran Pazartesi günü milli takım antrenmanında sakatlanmış, ayak başparmağında kırık tespit edilen milli forvet geniş kadrodan çıkarılmıştı.

Ozan Kabak, 4 Haziran Salı günü İtalya-Türkiye maçının 39. dakikasında Retegui ile ikili pozisyona girdikten sonra yerde kaldı ve oyundan sedyeyle çıkmak zorunda kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, milli futbolcu Ozan Kabak'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Sakatlığın ciddiyeti nedeniyle milli takım ın geniş kadrosundan çıkarıldı.

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