Trabzonspor’un yeni transferi Ozan Tufan, Macaristan’ın Szeged şehrinde devam eden sezon hazırlıkları sırasında basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Tufan, büyük hedefleri olan bir camiada olduğu için mutlu olduğunu belirtti ve kendisine duyulan güven için teşekkür etti.

"Hedefleri olan büyük bir camidayım"

Trabzonspor’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ozan Tufan, "Hedefleri olan büyük bir camiadayım. Bunun için çok mutluyum. Bana bu şansı verdikleri için Trabzonspor yöneticilerine çok teşekkür ederim. Hocamla henüz rolüm hakkında konuşma yapmadık. Beklentilerin büyük olduğunu biliyorum. Kendi potansiyelime güveniyorum, yeteneklerime güveniyorum. Elimden gelenin fazlasını yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"Abdullah Avcı '5-6 transfer yapıyormuşum gibi' dedi"

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmeye değinen Tufan, "Hocayla konuştuğumuzda şöyle bir şey söyledi; 'Senin 5-6 mevkide oynayabilme özelliğin olduğu için 'Ben 5-6 transfer yapıyormuşum gibi düşünüyorum' cümlelerini kullandı. Günümüz futbolunda bir oyuncunun birçok mevkide oynayabildiğini görüyoruz. Ben de o yeteneklere sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Hocanın bu bakış açısından mutluyum" şeklinde konuştu.

"Milli Takım hayalim var"

Milli takım hedefleri hakkında da konuşan Ozan Tufan, "Milli takım hayalim var. O duyguları yeniden tatmak istiyorum. Trabzonspor'un da bana bu konuda yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Elimden gelenin fazlasını yaparak seçilmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Sezona hazır girmek çok önemli"

Transfer süreci hakkında konuşan Tufan, "Transferlerinin çoğunun bitmesi bir kulüp ve camia için çok önemli. Sezona hazır bir şekilde girmek çok önemli. Ben dahil buraya yeni gelen isimler var. Bunların adaptasyon süreçleri var. Bunu bu kamp sürecinde aştığımızı düşünüyorum. Sezona bu şekilde girebilmek çok önemliydi. Şampiyonluk için önemli bir durum" dedi.

"Abdülkadir Ömür beni aradı"

Transfer sürecinde yaşananları anlatan Tufan, "Abdüş (Adülkadir Ömür) çok sevdiğim çok beğendiğim bir kardeşim. Onunla beraber Hull City'de oynadık. Onunla görüşmem olmadı. Başkanımız ve hocamız rica ettiği için ben Trabzonspor'un teklifini kimseye söylememiştim. Abdüş'ün haberi olunca o beni aradı. Ben de ona düşüncelerimi söyledim transferle ilgili. O da benim için iyi olabileceğini yeniden milli takıma seçilebileceğimi Trabzonspor ile hedeflerimi gerçekleştirebileceğimi söyledi. Onun düşünceleri de benim için önemliydi. O yüzden ona da teşekkür ediyorum. Yurt dışından ve Türkiye'den birkaç teklif oldu. Hull City ile kontratım vardı. Abdullah hocamız ve başkanımız arayana kadar benim de hedeflerim vardı. İki tarafın da hedefleri örtüştüğü için buraya geldim" değerlendirmesinde bulundu.

"Taraftarlardan böyle bir karşılama beklemiyordum"

Taraftarların ilgisi hakkında konuşan Tufan, "Taraftarlarla ilgili konuşacak olursak böyle bir karşılama beklemiyordum. Daha öncesinde oynadığım büyük bir camia vardı. O yüzden beni geldiğimde bağırlarına bastıkları için onlara da sizlerin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Beni Trabzon şehrinde havaalanında öyle güzel karşıladıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

"Orta saha mevkiinde daha rahat hissediyorum"

Ozan Tufan, orta saha mevkiinde kendini daha rahat hissettiğini belirterek, "Kendimi orta saha mevkisinde daha rahat hissediyorum. İki 10 numara ile oynuyorduk Hull City'de. Farklı bir sistemimiz vardı. Orta sahada kendimi daha iyi hissediyorum. Yeteneklerimi daha iyi ortaya koyduğumu düşünüyorum. Ben iki senede 20 gol attım. Skorlardan ziyade iyi bir futbol oynadığımı söyleyebilirim. İki senede 20 gol atmanın da tesadüf olmadığını düşünüyorum. Milli takım beklentilerim vardı ama davet alamamam üzücü benim adıma. Tabii ki bugünkü çeyrek finale çıkmamız bizi mutlu ediyor; inşallah sonuna kadar giderler biz de çok mutlu oluruz. Sonraki döneminde de inşallah kadroda olurum" diyerek sözlerini tamamladı.