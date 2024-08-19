İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Manisa’daki son yangınlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özatıcı, bölgedeki yangınların ardından yaptığı değerlendirmede, hükümetin yangın yönetimindeki eksikliklerine dikkat çekti. Özellikle planlama, koordinasyon ve ekipman eksiklikleri konusundaki eleştirilerini vurgulayan Özatıcı, devletin bu konuda daha etkin ve hızlı müdahale etmesi gerektiğini belirtti. Yangın bölgelerinde yaşanan zafiyetlerin, yerel halkın ve doğanın büyük zarar gördüğünü ifade eden Özatıcı, acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Özatıcı'nın açıklaması ise şu şekilde:

"Değerli basın mensupları,

Sizleri saygıyla selamlıyorum.

Türkiye’de, tüm siyasi iradenin ve yönetimin tek bir kişinin aklına ve heveslerine terk edildiği tek adam rejimi ve onun anayasal çerçevesi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi altında, devlet partileşmiş, bürokrasi yozlaşmış ve liyakat tamamen askıya alınmıştır. Orman Bakanı’nın kariyeri, Marshall boya ile başlıyor, sonrasında Al Jazeera’de habercilik yapıyor ve şimdi tarım ve orman bakanı olarak atanıyor. Ancak, bakanın iktisatçı olması ve Al Jazeera dönemindeki orman yangınları deneyimi, şu anda yaşanan orman yangınlarını önlemeye yetmemektedir.

2024 bütçesinde Orman Genel Müdürlüğü'ne 500 milyon TL ayrılmışken, bu bütçe kullanılmıyor. Uçak ve helikopter alımı yapılmıyor; çünkü kiralama işlemlerinde rant var, satın alımda ise yok. Orman Genel Müdürlüğü çıkıp, bu bütçeyi neden kullanmadığını açıklamalıdır.

Manisa’daki yangın bölgelerini ziyaret ettik; Salihli, Hacı Hıcır, Poyraz, Kale, Gördeste, Boyalı, Kavacık ve Yeniköy'de bulunduk. Karayakup köyü tamamen yok olmuş durumda. Vatandaşlarımızla bir araya geldik, olanlar ve olması gerekenler üzerine konuştuk.

Yangınlarda üç temel zaafiyet ön plana çıkıyor: planlama, koordinasyon ve ekipman eksiklikleri.

Planlama: Manisa ve Göl Marmara bölgesinde, Gördes Barajı’nın yapılmasıyla Marmara Gölü kurudu. Plansız su politikaları sonucu, göl suyunu kaybetti ve bölgedeki ekosistem bozuldu. Ayrıca, köy çevresinde göletlerin oluşturulmasına izin verilmediği için, helikopterler su temininde zaman kaybediyor. Bu da yangının yayılmasına neden oluyor.

Koordinasyon: Yangın söndürme çalışmaları, bölgeyi bilmeyen kişilerce sevk ediliyor. Dozerler doğru zamanda şerit çekemiyor, ve helikopterler bir yangını tamamlamadan diğer alana geçmek zorunda kalıyor. Bölgede bürokratik yozlaşma da yaşanıyor; helikopterler görüntülü aramadan sonra bölgeden ayrılabiliyor.

Ekipman: Yangın söndürme helikopterlerinin sayısı yetersiz. Salihli'deki yangınlarda 6 helikopter çalışıyor, ancak gece görüşü olan tek helikopter var ve bu da gece çalışmalarını kısıtlıyor. Orman Bakanlığı ve hükümet, geçmiş yıllardaki yangın deneyimlerinden ders çıkararak daha fazla yangın söndürme uçağı ve helikopter alımına gitmelidir.

2030’a kadar küresel beklentiler, yaz aylarında yangınların devam edeceğini öngörüyor. Ancak, hükümet bu konuda gereken adımları atmıyor. Türkiye’nin gerçek gündemini görebilmek için yetkililerin bölgedeki vatandaşların sesini dinlemesi gerekmektedir.

Sıcak hava ve küresel ısınma tek başına sorumlu değildir. Asıl sorumlular, halkın ihtiyaçlarını ve sesini duymayan siyasilerdir; devlet yönetiminde yetkinlik ve kabiliyetini kaybetmiş hükümettir. Plansızlık, koordinasyonsuzluk ve ekipman eksikliği, yangınların büyümesine ve kayıplara yol açmaktadır.

Önümüzdeki yaz dönemine kadar bu eksiklikler giderilmezse, maalesef bir sonraki yıl yine bu toplantıyı yapma zorunluluğuyla karşı karşıya kalacağız. Bu basın açıklaması, bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için yapılan siyasi çalışmaların bir parçasıdır.

Teşekkür ederim."