Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İlkhom Khaydarov, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu nezaket ziyaretinde bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İlkhom Khaydarov’u makamında kabul etti.

Ziyarette, Aydın ve Özbekistan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliklerinin artırılması amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu. Büyükelçi Khaydarov, Başkan Çerçioğlu’nu Aydın’daki başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Başkan Çerçioğlu ise Khaydarov’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.